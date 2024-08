Kamala Harris responde a provocações raciais de Donald Trump

A atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris , que pode ser adversária de Donald Trump nas próximas eleições presidenciais, respondeu às provocações do ex-presidente republicano em suas redes sociais. A democrata reagiu firmemente às declarações de Trump sobre sua identidade racial.

Mais cedo, em um evento em Chicago, Trump acusou Kamala Harris de ter “se tornado negra” por motivos eleitorais, visando as eleições presidenciais de novembro.

Kamala Harris, filha de pai jamaicano e mãe indiana, é a primeira mulher negra e a primeira descendente do sul da Ásia a ter a chance de concorrer à presidência dos Estados Unidos.

Aos 59 anos, a vice-presidente se autodefine como uma “mulher negra” e está engajada na campanha para a Casa Branca com o apoio do presidente Joe Biden, que decidiu não tentar a reeleição.

Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca, condenou imediatamente os comentários de Trump, classificando-os como “insultantes”.

Veja:

This afternoon, Donald Trump spoke to the National Association of Black Journalists.

It was the same old show.

Let me just say: The American people deserve better than Donald Trump’s divisiveness and disrespect.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 1, 2024