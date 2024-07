Redação GPS Irã promete retaliação contra Israel após assassinato de líder do Hamas

O governo do Irã anunciou que irá retaliar Israel em resposta ao assassinato de Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, morto em um ataque aéreo nesta quarta-feira (31) em Teerã. Haniyeh estava na capital iraniana para participar da posse do novo presidente do país, Masoud Pezeshkian.

A morte do líder do Hamas, classificado como grupo terrorista por diversos países, incluindo Israel, ocorreu nas primeiras horas da manhã, gerando imediata condenação e promessa de vingança por parte do governo iraniano.

Segundo a missão permanente do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), a resposta será contundente e destinada a causar “profundo arrependimento” em Israel.

“A resposta a um assassinato será, de fato, operações especiais – mais difíceis e destinadas a incutir profundo arrependimento no perpetrador [Israel]”, declarou a missão diplomática iraniana em um comunicado divulgado na rede social X, sem fornecer mais detalhes sobre as ações planejadas.

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, já havia prometido retaliação, embora sem especificar as medidas que seriam tomadas. A tensão entre Irã e Israel, que já vinha crescendo, intensificou-se ainda mais após este incidente. Em abril, os dois países trocaram ataques com drones e mísseis, evidenciando a volatilidade da região.

Recentemente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o Irã de apoiar financeiramente e militarmente diversos grupos rebeldes no Oriente Médio, como o Hamas, Hezbollah e os Houthis, aumentando as fricções entre as duas nações.

Este novo episódio representa uma escalada significativa na já delicada relação entre Irã e Israel, com potenciais repercussões para toda a região. A comunidade internacional aguarda com apreensão os desdobramentos desta crise, temendo uma nova onda de violência no Oriente Médio.

The post Irã promete retaliação contra Israel após assassinato de líder do Hamas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .