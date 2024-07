Pedro Reis Interfashion Brasília reúne desfiles, palestras e networking para impulsionar a moda local

Brasília se prepara para receber a 1ª edição do Interfashion, evento que promete transformar o Parque da Cidade em um verdadeiro hub de conhecimento e criatividade para o setor da moda. De 8 a 10 de agosto, o público terá acesso gratuito a uma programação rica e variada, que inclui desfiles, palestras, painéis, exposições e muito networking, tudo com o objetivo de fortalecer e valorizar o ecossistema da moda no Distrito Federal.

Idealizado por Julyana Noronha, diretora presidente do Ativa Instituto, o Interfashion surge como uma resposta às necessidades do mercado local, que vem enfrentando desafios desde a pandemia. “Queremos resgatar a autoestima do setor fashion e varejista de Brasília, tornando a cidade uma referência nacional em moda criativa, inovadora e sustentável” , destaca Julyana.

Com uma programação estruturada em seis eixos temáticos, o evento abordará desde negócios sustentáveis e economia circular até empoderamento através da moda e originalidade. Entre os destaques, estão a participação do renomado estilista Alexandre Herchcovitch e do consultor de moda Jorge Grimberg, além de talks sobre inovação e sustentabilidade com especialistas do setor.

O Interfashion não é apenas um evento de moda, mas uma plataforma para conectar profissionais, empresários, empreendedores e consumidores, promovendo o diálogo e a colaboração em busca de soluções inovadoras para o futuro da moda brasiliense.

Serviço

Interfashion Brasília

Data: 8 a 10 de agosto

Local: Parque Estações, Parque da Cidade Sarah Kubitschek, Estacionamento 10

Entrada: gratuita (mediante retirada de ingressos no site )

