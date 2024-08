Caio Barbieri Gleisi ataca O Globo após críticas sobre “vitória” de Nicolás Maduro

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann (SC), reagiu às críticas do jornal O Globo sobre o posicionamento do partido em relação às eleições na Venezuela. O impresso questionou a deliberação da sigla do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de reconhecer a vitória, sem que as atas eleitorais tivessem sido divulgadas.

Contudo, pelas redes sociais, Hoffmann afirmou que “quem tem histórico de apoiar e sustentar golpes, aqui mesmo no Brasil, é o jornal O Globo, jamais o PT”, registrou.

A deputada federal ainda lembrou episódios como o golpe do parlamentarismo contra o presidente João Goulart em 1961, o apoio à ditadura militar de 1964 e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016.

“O PT é um partido democrático na essência e defende o respeito à soberania dos povos e países”, afirmou Hoffmann, criticando o que chamou de “entreguismo e subserviência do Globo a interesses estrangeiros”.

Reação

A reação da esquerdista ocorreu após a publicação de uma nota oficial do PT defendendo o resultado das eleições na Venezuela, que reelegeu Nicolás Maduro como presidente, o que gerou questionamentos da imprensa.

A nota, divulgada na segunda-feira (29), elogiou o processo eleitoral como “pacífico e democrático” e destacou a importância de respeitar a soberania venezuelana. A sigla manifestou confiança na atuação do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, que é comparado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil.

“Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela.”, afirmou a Executiva Nacional do PT.

Além disso, o PT destacou a necessidade de diálogo contínuo entre Maduro e a oposição para enfrentar os desafios do país, muitos dos quais são exacerbados por sanções internacionais consideradas ilegais pelo partido. “Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais.”, acrescentou a nota.

Por fim, o PT reafirmou seu compromisso com a resolução pacífica dos problemas na América Latina e no Caribe, sem interferências externas. “O PT seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa.”, concluiu a Executiva Nacional do partido.

Veja:

Quem tem histórico de apoiar e sustentar golpes, aqui mesmo no Brasil, é o jornal @JornalOGlobo , jamais o PT. Foi assim no golpe do parlamentarismo contra o presidente João Goulart em 1961. Foi assim em 1964 e ao longo de vinte anos de ditadura, incluindo o AI-5. Foi assim no… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 30, 2024

