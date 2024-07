Henrique Neri Equipe de obra revela “Marco Zero” de Brasília

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do DF ( DER-DF ) descobriram o “Marco Zero” do Distrito Federal , que estava embaixo do antigo pavimento de concreto, durante obras no Buraco do Tatu. O Arquivo Publico do DF (ArPDF) possibilitou encontrar a localização do marco, que simbolizou o ponto escolhido por Lúcio Costa para demarcar todas os edifícios e vias da cidade. As informações são do Metrópoles .

O ponto serve como referência na ordem numérica da quilometragem das vias, ou seja, é o ponto de início de contagem das distâncias calculadas da capital. Em 20 de abril de 1957, o engenheiro e topógrafo Joffre Mozart Parada, então chefe da equipe de topografia da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), fincou, na antiga Fazenda Bananal, o Marco Zero, cruzamento dos eixos rodoviário e monumental, que foi onde Brasília começou a ser erguida.

“A Estaca Zero é um patrimônio histórico de extrema importância para nossa cidade e para a história do Brasil. Nas rodovias, a principal forma de localização são as placas correspondentes aos marcos quilométricos. Por exemplo, quando vemos uma placa com a indicação “km 75” informa que aquele ponto da rodovia está situado a exatos 75 km do marco zero”, destacou Fauzi Nacfur Júnior, presidente do DER-DF.

Para definir o local do Marco Zero, foi utilizado o marco geodésico Vértice nº 8, instalado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e estava no ponto mais alto da cidade, na atual Praça do Cruzeiro.

As obras de restauração do pavimento do Buraco do Tatu têm previsão para conclusão nesta quarta-feira (31) e, no dia seguinte, o trânsito será liberado a partir das 9:30 da manhã.

