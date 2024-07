Yumi Kuwano Dois sorvetes brasileiros estão entre os melhores do mundo

Dois sorvetes brasileiros estão na lista dos melhores do mundo , segundo o ranking 100 Most Iconic Ice Cream do TasteAtlas. O sorvete de açaí, da sorveteria Cairu, em Belém, ficou na 36ª posição e o de tapioca, da sorveteria da Ribeira, em Salvador, garantiu o 37º lugar.

Ambos já apareceram na última lista. No ano passado, o sorvete de açaí havia ficado na 39ª posição e o de tapioca conseguir melhorar sua colocação, saindo da 74ª posição. As sorveterias são antigas e tradicionais. A de Belém foi criada em 1964 e já conquistou outros títulos internacionais, como a 32ª posição no Festival Mundial do Gelato. Já a da Ribeira, bairro turístico da capital baiana, encanta turistas desde 1931.

O primeiro lugar ficou com o italiano de pistache da Castiglione, na Bolonha. No total, 31 países apareceram no ranking que contou como Argentina, França, Austrália, Inglaterra, Alemanha e Índia.

