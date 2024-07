Redação GPS Cores de Agosto: conheça as campanhas que marcam o mês em 2024

Agosto é um mês especial no calendário de conscientização, em que diferentes cores representam causas que mobilizam a sociedade em prol de temas fundamentais para a saúde e o bem-estar. Entre as campanhas mais conhecidas, destacam-se o Agosto Dourado, que promove o aleitamento materno, o Agosto Verde Claro, focado na conscientização sobre os linfomas, e o Agosto Lilás, dedicado ao combate à violência contra a mulher.

Essas campanhas buscam elevar a visibilidade das causas e incentivar ações práticas que podem salvar vidas e promover mudanças significativas na sociedade. Conheça mais sobre essas iniciativas e entenda a importância de cada uma delas.

Agosto Dourado: campanha incentiva o aleitamento materno

O Agosto Dourado é dedicado a promover o aleitamento materno, uma prática vital para a saúde dos bebês e das mães. A cor dourada foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como símbolo do “alimento de ouro” que é o leite materno.

No Brasil, essa campanha é amparada pela Lei Federal n°13.345 de 2017 e reforça a importância de amamentar até os 2 anos ou mais, sendo exclusivo até os 6 meses de idade. A “hora de ouro”, o primeiro contato entre mãe e bebê após o nascimento, é um momento crucial para o vínculo e a saúde de ambos.

Agosto Verde Claro: alerta para o câncer de linfomas

O Agosto Verde Claro tem como foco a conscientização sobre os linfomas, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. A campanha alerta para a importância do diagnóstico precoce, que pode elevar as chances de cura, atualmente em 72% após cinco anos de tratamento.

Sintomas como ínguas indolores no pescoço, perda de peso, e febre persistente devem ser observados com atenção. Com cerca de 12.040 novos casos esperados por ano no Brasil, a conscientização e o conhecimento são fundamentais para salvar vidas.

Agosto Lilás: enfrentamento à violência contra a mulher

O Agosto Lilás marca o combate à violência contra a mulher, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha. A campanha é uma oportunidade para reforçar a importância de denunciar e combater todas as formas de violência, que se intensificaram durante a pandemia.

Com debates, iluminações de monumentos e ações educativas, a campanha nacional busca sensibilizar a sociedade para o enfrentamento dessa grave questão social, que afeta milhões de mulheres em todo o país.

