Redação GPS Cine Brasília apresenta 5 estreias imperdíveis em agosto

O Cine Brasília está pronto para surpreender o público em agosto com uma programação diversificada. Entre os dias primeiro e sete de agosto, o cinema trará cinco novidades, quatro deles brasileiros. Além disso, essas estreias incluem recursos de acessibilidade disponíveis por meio de aplicativos, garantindo que todos possam aproveitar a experiência.

O filme, “A Filha do Pescador”, dirigido por Edgar De Luque Jácome, transporta o espectador para o Caribe colombiano, onde uma história comovente de conflitos geracionais acontece. O filme narra a tensa relação entre um pai e sua filha trans. É uma obra que aborda as dificuldades do redescobrimento familiar e a busca por reconciliação.

Em, o “Filho do Boi”, de Haroldo Borges, também mergulha em questões familiares. A trama segue um garoto tímido do sertão baiano cuja vida é transformada pela chegada de um circo à cidade. Este drama destaca os desafios da paternidade e do crescimento pessoal.

Entre as novidades também está “Estranho Caminho”, de Guto Parente, que teve sua pré-estreia recentemente e agora entra oficialmente na programação. O filme acompanha a jornada de um jovem cineasta que, em meio ao avanço rápido da pandemia de Covid-19, decide procurar o pai com quem não fala há mais de uma década.

Além disso, para o público infantil, o destaque é “Teca e Tuti – Uma Noite Na Biblioteca”, de Eduardo Perdido. Este premiado stop motion, já encantou audiências no Festival del Nuevo Cine Latinoamericano e no Festival Internacional de Cinema Infantil do Rio de Janeiro, e chega ao Cine Brasília com uma oferta especial para as crianças.

Fechando a lista de estreias, “Presença”, de Erly Vieira Jr., um documentário que explora a carreira de três artistas afro-brasileiros de renome internacional: Marcus Vinícius, Rubiane Maia e Castiel Vitorino Brasileiro.

Serviço

Ingressos: para as sessões regulares R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), com exceção das exibições do filme “Teca E Tuti – Uma Noite Na Biblioteca”, que integra o projeto Sessão Vitrine e tem ingressos no valor de R$15 (inteira) e R$7,50 (meia).

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema, entre às 9h e 21h, ou no SITE .

