Yumi Kuwano Biquíni da Princesa Leia, de Star Wars, é vendido por quase R$ 1 milhão em leilão

O icônico figurino utilizado pela Princesa Leia, personagem interpretada pela atriz Carrie Fisher em “O Retorno de Jedi”, da franquia Star Wars, foi arrematado em um leilão nos Estados Unidos por cerca de R$ 990 mil (US$ 175 mil).

O biquíni, usado em 1983, é considerado uma das peças mais memoráveis da franquia, segundo a Heritage Auctions, que organizou a venda. Junto com ele, o comprador, que não foi identificado, também levará os anéis de quadril, uma braçadeira e uma pulseira. A peça foi vendida em um leilão com mais de 500 itens relacionados a Hollywood que durou dois dias.

No filme, Leia é capturada por Jabba ao tentar libertar o mercenário Han Solo (Harrison Ford) e é obrigada a usar os trajes mínimos, além de ficar presa por uma corrente. A roupa recebeu críticas por sexualizar a atriz e sua personagem. Em 2016, a atriz, que morreu no final do mesmo ano, descreveu, em uma entrevista, o seu desconforto ao estar “quase nua”.

