Caio Barbieri Adriana Samartini comemora aniversário com show especial no Hidden

No próximo domingo (4), o Hidden , conhecido por seu charme e sofisticação, será palco de uma celebração especial. Adriana Samartini , ícone da música brasiliense, comemorará seu aniversário com um show exclusivo, prometendo uma performance cheia de axé e energia contagiante.

Além da presença de Adriana, o evento contará com uma surpresa diretamente de Salvador. Um convidado especial, cuja identidade será revelada apenas durante a festa, promete adicionar ainda mais emoção ao entardecer de domingo.

Os participantes também poderão desfrutar de um ambiente moderno e uma decoração impecável, acompanhados de um menu exclusivo preparado pelo chef João Lucas.

Entre as delícias oferecidas estão carpaccio originale com crostini, polenta al ragu, risoto de pêra e gorgonzola para os vegetarianos, e arancini com linguiça defumada e geleia de pimenta. Para acompanhar, uma seleção de vinhos Del Maipo será disponibilizada, garantindo uma experiência gastronômica completa.

“Pelo segundo ano, estamos trazendo essa abertura especial aos domingos. Este já é o terceiro domingo da edição 2024, trazendo um ritmo diferente do que já temos na Casa. Estamos muito felizes em receber Adriana Samartini para celebrar seu aniversário conosco. Não temos dúvidas de que será um domingo de muita diversão”, afirma Mari Braga, idealizadora do Hidden.

Adriana Samartini revelou a alegria em celebrar mais um ano de vida no Hidden. “Como uma boa leonina, estou muito feliz por celebrar mais um ano de vida de maneira tão significativa: cantando no Hidden. Me sinto grata pela oportunidade de compartilhar esse momento com pessoas que curtem meu trabalho, além dos amigos e familiares. Estou preparando um show exclusivo para a ocasião”, completou a cantora.

Serviço:

Data: 4 de agosto (domingo)

Horário: 16h às 22h

Local: Casa da Manchete – SIG, Quadra 01, lotes 985-103

Ingresso: R$ 60,00

Vendas: https://hiddenbrasil.com.br/etn/

Instagram: @hiddenbrasilia

