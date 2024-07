Anna Salles “Vought Rising”, spin-off de “The Boys”, é anunciada na San Diego Comic-Con

A Amazon Prime Video anunciou um spin-off de “The Boys” , intitulado “Vought Rising” , durante a San Diego Comic-Con 2024. A série contará com Jensen Ackles e Aya Cash reprisando seus papeis como Soldier Boy e Stormfront, respectivamente. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs da franquia, ansiosos para explorar mais do universo sombrio e satírico dos super-heróis.

Segundo a Variety, “Vought Rising” se concentrará nas origens da corporação Vought International, a entidade por trás dos super-heróis corruptos e dos eventos que levaram à criação dos Sete. A série pretende mergulhar fundo na história sombria e nas políticas internas da empresa, oferecendo aos espectadores uma visão ampliada das manobras corporativas e das experimentações que moldaram os super-heróis que conhecemos.

Jensen Ackles e Aya Cash, que desempenharam papéis cruciais em temporadas anteriores de “The Boys” , estarão de volta, trazendo uma camada adicional de familiaridade e expectativa para o novo projeto. Ackles, cujo personagem Soldier Boy foi uma figura central na terceira temporada, e Cash, que interpretou a controversa Stormfront, prometem trazer performances intensas e memoráveis à prequela.

A série também terá a participação de novos personagens e aprofundará as conexões entre a Vought e seus super-heróis, explorando as motivações e os segredos sombrios que impulsionam a corporação. A série tem como objetivo expandir o universo de “The Boys” , mantendo o tom irreverente e crítico característico da franquia.

“Vought Rising” é uma adição significativa ao universo de “The Boys” , proporcionando aos fãs uma oportunidade de entender melhor a complexa dinâmica e a corrupção enraizada na Vought International. Com um elenco talentoso e uma narrativa promissora, a série tem tudo para ser um sucesso entre os espectadores e críticos.

