Fernanda Moura Verão europeu no GPS|Brasília: Grécia, França e Espanha com Nadia Yusuf

Vamos dar uma pausa na programação Olímpica , mas sem sair da Europa . Assim como em Paris , as temperaturas continuam altas em diversos países do continente, o que significa que os brasilienses seguem curtindo o eurosummer.

Nesta edição do especial “Verão europeu no GPS|Brasília”, a entrevistada é Nadia Yusuf , que nos contou detalhes de sua viagem de 20 dias por Ibiza, Mônaco, Saint-Tropez e Mykonos, na companhia de sua melhor amiga, Maria Victória, e de toda a família Salomão.

“Meu lugar preferido sempre é Mykonos. Acho incrível como aproveitamos tanto o dia e temos mil programações. É tudo muito lindo do nascer ao pôr do sol e, quando você se dá conta, já são 6 horas da manhã”, compartilha a empreendedora.

Para os nossos leitores, Nadia listou alguns dos melhores restaurantes, beach clubs, praias e passeios que fizeram parte da programação da viagem em cada um dos destinos.

Confira:

Ibiza

Na Espanha, Nadia ficou hospedada no Ibiza Gran Hotel . Por lá, as indicações de restaurantes são Cipriani , Zuma , Cala Duo , Jondal , Chiringuito e És Moli del Sal . “Almoço sempre aconselho marcar no fim da tarde, para participar da animação das festas e do DJ”.

Para a brasiliense, a melhor praia de Ibiza é Formentera e o passeio de barco pelo local é imperdível.

“A programação perfeita é pedir mojitos no barco e, em seguida, ir almoçar em algum restaurante. Sempre acabam sendo os dias mais divertidos e engraçados”, diz. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nadia Yusuf (@nadiaby)

Saint-Tropez

A região de Provence-Alpes-Côte d’Azur é cada vez mais frequentada pelos jovens abonados, e não é à toa. A cidade costeira da Riviera Francesa é lindíssima e recheada de opções de programações.

Em Saint-Tropez, Nadia ficou no hotel Villa Marie . No destino, os restaurantes e beach clubs visitados pela empreendedora foram Kinugawa , LOULOU , Verde e Shellona .

Em questão de praia, o que não falta são opções belíssimas de mar azul, mas a favorita de Nadia é a Pampelone Beach.

Mykonos

Para Nadia, em Mykonos, seu destino favorito do verão europeu, o Belvedere é o hotel com melhor staff e localização e, por isso, foi a acomodação escolhida na ilha grega.

Para o jantar, as escolhas foram Noema , restaurante com comida com toque árabe meio grego e ambiente maravilhoso; Scorpios ; com a possibilidade de marcar um jantar e ficar paras festas; Alemagou , espaço menor e em cada festa com uma decoração diferente e muita gente bonita, e 180 Sunset Bar .

“Qualquer barzinho em Little Venice é ótimo para ver o pôr do sol. Esse ano fomos ao Mykonos Cerise “, conta.

Entre os beach clubs, os favoritos são Spilia , Solymar , Principote e Branco .

Mônaco

A cidade-estado na zona costeira do Mediterrâneo está a poucos quilômetros da Itália e atrai milionários de todas as partes do mundo. A maioria dos tours no destino passam pelo vilarejo de Èze, uma pequena vila no alto da montanha.

Além das Ferraris, Porsches e Lamborghinis que ficam nas ruas de Mônaco, as atrações que fazem parte da cidade são o Cassino de Monte-Carlo, o Café de Paris, o Palácio do Príncipe, a Catedral de Mônaco e muito mais.

Para jantar por lá, Nadia indicou o Sass Café , o Café de Paris e o Beef Bar .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASS’ CAFE (@sasscafemonaco)

Apesar de as praias não serem o forte do local, o mar da Costa Azul passa por lá, por isso, visitar a Praia de Larvotto é imperdível para os turistas.

The post Verão europeu no GPS|Brasília: Grécia, França e Espanha com Nadia Yusuf first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .