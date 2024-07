Pedro Reis Última turnê de integrantes da Legião Urbana em Brasília promete emoção

A turnê “As V Estações”, de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que celebra os álbuns icônicos da Legião Urbana , está chegando ao fim. A série de shows, marcada por uma intensa carga emocional, passará por poucas cidades brasileiras entre julho e setembro, com uma apresentação especial em Brasília no dia 3 de agosto, no Centro de Convenções Ulysses.

Além de Dado (guitarra e vocais) e Bonfá (bateria e vocais), as apresentações contam com a participação de André Frateschi (vocal e bateria), Mauro Berman (direção musical, baixo e teclados), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão) e Pedro Augusto (teclados). “Ver a resposta das pessoas e sentir essa conexão forte e positiva entre nós é muito bom, muito potente. Tudo isso aconteceu de forma orgânica! Essa energia permeia a minha vida” , vibra Marcelo Bonfá.

Desde 2015, quando os dois remanescentes da Legião Urbana se reuniram para comemorar 30 anos do disco de estreia da banda, o projeto evoluiu para celebrar sucessivamente outros álbuns marcantes. A turnê atual, “As V Estações”, lançada em 2023, revisita os álbuns “As Quatro Estações” e “V”, resgatando músicas que não eram tocadas ao vivo desde o fim da banda há mais de 25 anos.

Os shows são verdadeiras jornadas emocionais, levando pais, filhos e até netos a cantarem juntos clássicos eternizados pela Legião Urbana. “A sensação que eu tenho quando estou ali com as pessoas, com a banda e com quem está assistindo é de conexão, uma coisa humana, quente, verdadeira, que atinge a gente de verdade. Eu saio transformado de todo show! O bonito é perceber que isso está vivo não apenas dentro de mim, mas dentro de um monte de gente” , conclui André Frateschi.

Para os fãs brasilienses, esta será a última oportunidade de testemunhar essa celebração histórica.

Ingressos:

Poltrona Front Premium: R$320

Poltrona Premium: R$260

Poltrona Gold: R$220

Poltrona VIP: R$170

Poltrona Especial: R$130

Poltrona Superior: R$110

Lounge Sofá (para 4 pessoas com uma garrafa de destilado ou duas de espumante): R$2.500

Camarote All Inclusive (individual): R$600

Espaço Bistrô (4 pessoas): R$1.200

*Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alteração sem prévio aviso. Meia-entrada para estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e funcionários públicos.

Pontos de Venda:

Online: Bilheteria Digital

Físicos: Barbearia Elvis JK Shopping: 3º Piso, Taguatinga Norte JK Shopping LOJA 315 | Barbearia Elvis Taguatinga Shopping: 3º Piso, LOJA 3044 – Taguatinga | Koni 209 Sul: Asa Sul Comércio Local Sul 209 BL B – Asa Sul | Koni 101 Sudoeste: Superquadra Sudoeste 101 Bloco B LOJA 170 – Sudoeste | DF Empório do Cervejeiro Jardim Botânico: Polo de Artesanato do Jardim Botânico Loja 18 – Lago Sul | Tabacaria Zahle: Feira do Guará – Ala nova, Banca 539 | Barbearia Elvis DF Plaza Shopping

Serviço:

Encerramento da turnê “As V Estações” em Brasília

Data: 3 de agosto (sábado)

Horário: 22h

Local: Centro de Convenções Ulysses

Classificação Indicativa: 14 anos

Informações: (61)3554-4005 e (61)98141-1990

The post Última turnê de integrantes da Legião Urbana em Brasília promete emoção first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .