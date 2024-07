Redação GPS “Quarteto Fantástico”: saiba mais sobre o novo reboot da produção

Com um grande elenco com nomes como Chris Evans, Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Julian McMahon e Kerry Washington, o Quarteto Fantástico teve uma aprovação de apenas 28% do Rotten Tomatoes , site de crítica especializada, quando estreou, em 2005.

O reboot, com lançamento previsto para julho de 2025, terá mudanças no time. Com direção de Matt Shakman, a produção contará com a atuação de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ralph Ineson e Ebon Moss.

As gravações começaram há alguns dias e, até o momento, sabe-se que a história se passará nos anos 60.

Nos últimos dias, Robert Downey Jr. foi anunciado como o Doutor Destino dos próximos filmes dos Vingadores, personagem que é o vilão principal do Quarteto Fantástico. Será que o ator também estará no elenco do reboot?

