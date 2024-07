Agência Brasília Projeto Ativação integra parques tecnológicos de Brasília e de Santos

Lançado nesta terça-feira (30) pelo Biotic – Parque Tecnológico de Brasília e pelo Instituto Multiplicidades, o projeto Ativação promete aquecer ainda mais o ecossistema de inovação em Brasília . O evento, realizado no SebraeLab do Biotic, reuniu líderes e especialistas do setor de tecnologia e inovação.

Participaram da cerimônia o presidente do Parque Tecnológico de Santos (SP), Eduardo Bittencourt; a coordenadora de relações institucionais e comunicação do Biotic, Renata Nandes; a subsecretária Claudia Lopes, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti), e a presidente do Instituto Multiplicidades, Cristiane Pereira.

“Este projeto conecta o Parque Tecnológico de Santos [SP] e o Biotic com o apoio do Cenep, uma fundação ligada ao Porto de Santos”, afirmou Cristiane. “Nosso objetivo é fomentar a integração entre Brasília e Santos, utilizando tecnologias avançadas para logística, considerando Brasília como um importante hub de aviação e Santos como o maior porto da América Latina. Estamos ativando o ecossistema de inovação e promovendo novas tecnologias.”

Claudia Lopes, por sua vez, ressaltou: “A logística é importante em todas as áreas. A Secti desenvolve projetos que facilitam a logística interna nas empresas, e estamos à disposição para apoiar não só tecnologias de inovação, mas também startups e todo o ecossistema”.

Empreendedorismo

Durante o evento, transmitido ao vivo pelo canal do Instituto Multiplicidades no YouTube, foi feita uma apresentação detalhada do projeto Ativação, destacando suas metas e os benefícios esperados para o ecossistema de inovação local. O projeto visa promover a inovação e o empreendedorismo no Distrito Federal.

A parceria entre o Instituto Multiplicidades e o Biotic prevê a identificação e execução de projetos de interesse comum, captação de recursos para cursos e eventos e atividades formativas sobre parques tecnológicos e inovação. Essas ações serão desenvolvidas ao longo de cinco anos, tendo como foco promover a inovação e o empreendedorismo na região.

* Com informações do Biotic

