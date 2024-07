Ailane Silva Luciana Sá: de servidora pública a especialista em casamentos

Muitas vezes, o destino une paixões de maneiras inexplicáveis. Foi isso que aconteceu com Luciana Sá, cerimonialista de Brasília que, ao organizar a própria festa de casamento, descobriu sua verdadeira vocação: promover eventos exclusivos e personalizados para o momento do “sim” de casais apaixonados.

Formada em Administração de Empresas, Luciana Sá trilhou uma bem-sucedida carreira como servidora. Trabalhou nas Forças Armadas e para a Universidade de Brasília. Foram mais de 10 anos se dedicando a concursos públicos e se especializando em sua área de formação. Ela lembra que não se imaginava trabalhando fora do serviço público, até que se apaixonou pelo mundo dos casamentos e começou a compartilhar essa paixão com amigos que estavam à beira do altar.

“Em 2018, organizei o meu casamento com tudo o que eu tinha direito, afinal, me casar era um dos meus grandes sonhos. Criei um modelo para seguir cheio de detalhes. Respirei planilhas por meses a fio. E, nesse processo, acabei descobrindo uma paixão por casamentos. Decidi então compartilhar essa paixão com outros casais. Comecei organizando os casamentos dos amigos, e tive feedbacks incríveis”, conta Luciana Sá.

Foi durante a pandemia, momento que trouxe tantas mudanças para a vida das pessoas, que ela deu um passo além e criou a empresa que leva o seu nome, Luciana Sá Assessoria e Cerimonial de Eventos, oferecendo assessoria de casamento completa e personalizada para quem vai se casar. No início, mesmo encantada pela organização de casamentos, ela continuou no serviço público, mas um empurrãozinho do destino mostrou a ela que o seu propósito de vida era outro.

“A minha empresa de assessoria e cerimonial foi criada na pandemia! Teria cenário pior para quem estava ingressando nessa área? Pois é, mas foi nesse cenário de dificuldades para muitos, que eu abracei a maior oportunidade da minha vida. Me despedi do serviço público em abril de 2022 para viver integralmente o que mais amo fazer, realizar sonhos e proporcionar momentos felizes a todos aqueles que me permitem compartilhar essa felicidade. Esse, sim, é o meu propósito. Abandonar o cargo público não foi nada fácil, mas com muita coragem e apoio da família e amigos eu consegui”, compartilha Luciana.

Hoje, ela coloca todo seu coração e amor nessa atividade e é movida pela realização dos sonhos de cada casal, sem deixar o profissionalismo e a responsabilidade em segundo plano. “Acredito que cada casamento é único e com expectativas diferentes. Quando realizo um casamento não é simplesmente um negócio, é a satisfação de participar de um sonho e de um dos momentos mais especiais na vida daquele casal”, diz.

Luciana promete uma experiência impecável e leve do início ao fim. “Oferecemos assessoria completa e de forma bem personalizada. De acordo com o perfil de cada casal. Minha atuação começa no início dos preparativos, desde a escolha da data, local, fornecedores, até o encerramento do casamento. E na maioria das vezes até depois do casamento também, porque acabo ficando amiga de muitos casais e organizo outros eventos para a mesma família.”, comenta Luciana.

Luciana Sá deixa claro que o que diferencia o trabalho dela é a entrega total aos sonhos dos noivos. “Quando organizo um casamento me entrego ao sonho daquele casal e vivo esse sonho como se fosse meu. Gosto de andar de mãos dadas com o casal e fazer a diferença na vida deles. Ser escolhida para fazer parte do dia mais importante da vida deles me motiva ainda mais a fazer de tudo para que o dia deles seja perfeito e inesquecível”, finaliza.

