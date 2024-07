Henrique Neri Líder do partido de oposição venezuelano é sequestrado

O partido de atual oposição venezuelano Voluntad Popular denunciou, nesta terça-feira (30), por meio de suas redes sociais o sequestro do líder Freddy Superlano. De acordo com o vídeo publicado nas redes sociais do partido, supostamente, várias pessoas vestidas de preto interceptaram o carro em que Freddy viajava e o colocaram a força em um caminhão. As informações são da CNN .

Superlano recusou a candidatura de seu partido em favor de María Corina Machado da organização Vente Venezuela. Freddy assumiu a candidatura para substituir o ex-presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, que foi aos Estados Unidos em abril de 2023, alegando ser vítima de perseguições, além de relatar ameaças contra ele e sua família.

Em 2017 foi candidato ao governo de Barinas, mas Argenis Chávez, irmão do ex-presidente Hugo Chávez, o derrotou. Superlano questionou o resultado. Em 2019, esteve envolvido em uma tentativa de levar ajuda humanitária para a Venezuela, sem a autorização do governo de Maduro. Durante essa missão, ele, seu primo e o assistente relataram terem sido drogados por duas mulheres. Por causa disso, um membro de sua família perdeu a vida.

