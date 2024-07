Agência Brasília Inscrições para o Congresso da Felicidade de Brasília estão abertas

As inscrições para o 1º Congresso da Felicidade de Brasília já estão abertas. Servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e demais interessados devem se inscrever o quanto antes para garantir a participação no simpósio, que tem entrada franca mediante inscrição . O evento, que será realizado em 13 de agosto, no Museu Nacional da República, terá palestras, painéis de discussão e apresentações culturais.

Thakur S. Powdyel, ex-ministro da Educação que introduziu no sistema educacional do Butão a estratégia Educating for Gross National Happiness, abordará o tema Felicidade Interna Bruta. O históriador e escritor Leandro Karnal falará sobre ética, liderança e felicidade, enquanto o especialista em comportamento humano Luiz Gaziri discutirá felicidade no mundo do trabalho, e a doutora em psicologia Sálua Omais fará uma apresentação sobre a ciência da felicidade. A escritora Celina Jopper apresentará a palestra Escolha Ser Feliz .

Organizado pela Aliança das Mulheres que Amam Brasília (AMA Brasília), o congresso é uma iniciativa de uma rede feminina de proteção da sociedade civil, sem fins lucrativos. Presidente da AMA Brasília, a professora e pioneira Cosete Ramos Gebrim, explicou a motivação por trás do evento.

“Estive na ONU representando o Brasil no Congresso de Mulheres, no qual o mundo inteiro estava trabalhando com a felicidade. Essa ideia começou após a pandemia de covid-19, ao observar as mulheres muito tristes, preocupadas e com medo”, relata Cosete.

Inspirado no indicador de Felicidade Interna Bruta (FIB) da Organização das Nações Unidas ( ONU ), o evento abordará temas como bem-estar psicológico, uso do tempo, vitalidade da comunidade, cultura, saúde, educação, diversidade ambiental, padrão de vida e governança. Atualmente, o Brasil ocupa a 44ª posição no indicador.

⇒1º Congresso Internacional da Felicidade de Brasília

⇒Data: 13 de agosto

⇒Horário: a partir das 8h

⇒Local: Museu Nacional da República

⇒Inscrições: https://felicidade.inscrever.me/home.

*Com informações da Secretaria de Educação

