Hugo França abre exposição na Galeria Karla Osorio

Nesse sábado (27), a Galeria Karla Osorio inaugurou a exposição “A Textura e o Orgânico Como Formas”, a primeira individual do artista Hugo França em Brasília. O evento de abertura contou com um brunch nos jardins da galeria e a mostra ocupa dois espaços expositivos, apresentando 26 obras, muitas delas inéditas.

Hugo França é conhecido por suas esculturas e móveis feitos de madeira, reutilizando materiais como árvores caídas e velhas canoas. Na exposição, o artista ressignifica esses materiais, transformando-os em peças únicas. As obras variam de esculturas a móveis como bancos, mesas e cadeiras, produzidos entre 2014 e 2023. As peças, algumas pesando mais de uma tonelada, impressionam pela grandiosidade e pela técnica.

A exposição permite uma imersão na trajetória e na técnica artesanal de França, que aprendeu com os nativos pataxós em Trancoso. As criações expostas dividem-se entre o ateliê do artista na Bahia e sua galeria-escritório em São Paulo. Os visitantes podem apreciar as obras até 14 de setembro, com visitação gratuita.

França já recebeu diversos prêmios, incluindo o Top Ten Brasil Faz Design do Museu da Casa Brasileira e foi destacado pela publicação americana House & Garden como um dos “50 New Tastemakers”. Seu trabalho é amplamente reconhecido, com peças em coleções prestigiadas como Inhotim (MG) e Usina de Arte (PE), os maiores parques de escultura e arte contemporânea do Brasil.

Serviço

Em cartaz até domingo, 15 de setembro de 2024

Visitação: segunda a sexta, 9h- 18h30, sábados 9h-14h30

A entrada é gratuita, mediante agendamento prévio por telefone, email, DM no Instagram ou WhatsApp

Confira os cliques da abertura da exposição pelas lentes de Rayra Paiva:

Karla Osório e Guilherme Magaldi Wilma Magalhães e Majo Leite Tanvi Reddy Tanvi Reddy, Carolina-Augusta Neumann Pinheiro, Nia Watson e Tamanna Sidika Sanagê e João Ferreira Paulo Melo, Paulo Haase, Rafael Moura e Samara Dairel Patrícia Bakaj e Karla Osorio Paloma Gastal, Hugo França e Cristina Salaro Liz Lobo e Ana Carolina Campos Laudemar Aguiar, Guilherme Magaldi, Carla Jazzar e Hugo França Karla Osorio, Laudemar Aguiar e Hugo França Karla Osório, Carla Jazzar e André Driessen Karla Osorio e Matin Jelodarzadeh Karla Osório e Hugo França Karla Osório Heloísa Guimarães Fernando List, Marilene Matos e Rejane Rocha Fernando Igreja, Wanderly Costa, Carla Jazzar e Karla Osorio Fernando Igreja e Wanderly Costa Evangelina Cariné Evangelina Cariné e Hugo França Donata Fidalgo e Júlia Cunha Diva Osório e Karla Osório André Driessen Ana Maria Bierrenbach e Sylvia de Leone Ramos Alessandro Cortese e Hugo França Alessandro Cortese e Hugo França Sônia Gontijo, Karla Osorio, Hugo França Ivonice Campos Karla Osório Heloísa Guimarães, Daniel Zonshine, Hugo França, Liora Zonshine e Katarína Tomkova Carolina-Augusta Neumann Pinheiro, Nia Watson, Tamanna Sidika e Tanvi Reddy Karla Osório e Guilherme Magaldi

