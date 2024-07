Yumi Kuwano Hotel 5 estrelas? Confira as comodidades dos atletas na Vila Olímpica

A Vila Olímpica de Paris 2024 tem chamado a atenção por inúmeros motivos. A casa temporária dos atletas das Olimpíadas oferece comodidades dignas de hotel e conta até com serviço de creche, pela primeira vez. O espaço que recebe cerca de 15 mil atletas que participam dos Jogos tem 52 hectares e foi construído em três bairros no norte de Paris, sob o conceito da sustentabilidade.

As regalias começam na alimentação, que que os competidores têm direito a um menu com 40 pratos. Mas a experiência, que promete ser única, também inclui serviços de bem-estar, saúde mental, dentista e estações de beleza com cabeleireiro, além de espaços recreativos para as delegações. Isso acontece por causa das marcas patrocinadoras que criaram espaços no local, que vão desde terraços onde são servidas cervejas sem álcool a cafeterias. Um exemplo, foi o celular que os atletas receberam assim que chegaram na vila.

Para evitar o deslocamento, os atletas do basquete, basquete 3×3, breaking dance, handebol, esgrima e halterofilismo terão centros de treinamento disponíveis no próprio complexo. Além disso, foi instalado no local um enorme ginásio de 3.000 m² que permanecerá aberto durante toda a duração dos Jogos Olímpicos.

Novidades

Claro que na edição que acontece no país conhecido pela alta gastronomia e chefs renomados, os atletas têm acesso a um menu à altura. Com uma cozinha que comporta até 3.500 pessoas ao mesmo tempo, os pratos são divididos entre as culinárias francesa, asiática, afro-caribenha e global, sempre pensados na alimentação saudável para os competidores. Buffets de saladas e queijos, padaria e até churrasqueiras também são oferecidos.

Essa também é a primeira vez que a vila olímpica conta com uma creche, pensando nos atletas que têm filhos. Este espaço, localizado na área não residencial, funciona durante todo o dia, das 9h às 21h, com todo os cuidados e acessórios necessários para os pequenos, mostrando, mais uma vez, o desejo de mais inclusão nas olimpíadas.

Após o fim dos Jogos, a área projetada se transformará em um complexo de casas, apartamentos, com duas escolas e um hotel, para que possa ser habitada pelos franceses.

