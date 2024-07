Redação GPS Henrique Severien é reeleito presidente da ABIH-DF por aclamação

Os membros da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal ( ABIH-DF ) reelegeram, por aclamação, Henrique Severien para mais um mandato como presidente da entidade. A eleição aconteceu nesta segunda-feira (29), durante a assembleia-geral anual, realizada no Royal Tulip Brasília. Será o terceiro mandato consecutivo do gestor à frente da Associação.

Severien assumiu a presidência da ABIH-DF em 2020 , com o compromisso de fortalecer o setor hoteleiro no Distrito Federal e promover iniciativas que visem o crescimento sustentável e a competitividade do mercado. Sob sua gestão, e em articulação com empresários e os órgãos federais e estaduais, ajudou a implementar políticas de incentivo ao turismo local.

Durante seu primeiro mandato, Severien defendeu medidas que minimizaram os efeitos econômicos da pandemia por Covid-19 na indústria hoteleira. Entre as principais conquistas estão a redução da alíquota do ISS de 5% para 3% para a hotelaria local; a suspensão das parcelas dos tomadores do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), de 2020 e 2021; e a articulação política para inclusão dos hotéis no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Além disso, com a Secretaria de Estado do Turismo, a ABIH-DF concluiu duas etapas do Projeto Conexão de capacitação dos trabalhadores de hotelaria, no qual atingiu mais de mil colaboradores e buscou a promoção de padrões de excelência no serviço hoteleiro.

Para os próximos dois anos, Severien pretende fortalecer a indústria hoteleira, com uma atuação próxima a associados, empresários, governo e stakeholders para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades para o setor. “Ser reeleito presidente da ABIH-DF é uma grande honra. Estou comprometido em continuar o trabalho iniciado, com a mesma dedicação para fortalecer esse importante setor econômico “ , ressaltou.

Carioca de 47 anos, Henrique Severien passou por renomadas redes hoteleiras como Caesar Park, TAJ Hotels, Blue Tree e Accor. Atualmente é diretor da Base Hotéis, empresa Brasiliense responsável pela operação hoteleira no Aeroporto Internacional de Brasília. Ele também já foi diretor executivo, vice-presidente, presidente da diretoria e presidente do Conselho Curador do Convention Bureau de Brasília. É membro do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal (Condetur).

