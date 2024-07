Redação GPS GPS Indica: Tudo do Porco, o tesouro da gastronomia suína no Mané Mercado

No coração do Mané Mercado , um dos destinos gastronômicos mais badalados da cidade, encontra-se o Tudo do Porco , um restaurante que tem conquistado o paladar dos visitantes com sua proposta única de culinária suína. E o GPS Indica , nosso quadro gastronômico, foi conhecer de perto as receitas que fazem sucesso entre amantes da boa comida.

“Bem, a Tudo do Porco nasceu de um sonho de trabalhar com a carne suína. Toda vez que eu viajava, eu ia para a gastronomia. A gente nem pensava em ter loja física ou coisa parecida. A gente queria ensinar a galera a fazer em casa e aí foi quando nasceu a Tudo do Porco Gastronomia”, explicou Agner Mattos, responsável pela casa.

O cardápio do Tudo do Porco é uma verdadeira celebração da carne suína. Como entrada, os clientes podem saborear uma salada verde acompanhada de frutas da estação e jamón .

O prato principal é um destaque à parte: um steak suíno servido sobre uma paleta suína defumada por 8 a 12 horas, acompanhado de um arroz cremoso de limão.

Para finalizar a refeição, a sobremesa surpreende com um pudim de bacon e panceta. “Estamos ansiosos por receber a visita de vocês e provar esta e outras iguarias aqui que vocês vão gostar bastante”, convidou Agner.

A qualidade e a apresentação dos pratos do Tudo do Porco têm sido elogiadas pelos visitantes, incluindo o jornalista Caio Barbieri, que comanda o quadro gastronômico do GPS|Brasília .

“Agora, claro, eu não vou resistir, né, vou provar. E dissolve na boca, é uma delícia. Você tem que conhecer o Tudo do Porco, aqui no Mané Mercado. O GPS indica demais”, afirmou Barbieri, ao destacar a experiência gastronômica oferecida pelo restaurante.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GPS – Portal de Notícias | Revista | Brasília (@gpslifetime)

The post GPS Indica: Tudo do Porco, o tesouro da gastronomia suína no Mané Mercado first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .