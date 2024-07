Ailane Silva Galeria da Casa da Moldura recebe coleção exclusiva de arte coreana

Quadros emoldurados que destacam as mais belas formas do artesanato coreano fazem parte do acervo da Casa da Moldura, nas unidades da 706/7 Norte e na 410 sul. Os novos quadros orientais são montados com pedaços de conchas coloridas coladas uma a uma, separadas pelos tons, até formarem uma imagem que transmite com grande riqueza os detalhes, bem como suas cores, conferindo perfeição às peças.

São mais de 10 temas que trazem desde a figura de animais como felinos, até imagens de paisagem da natureza. “Esse é um trabalho que, além de extremamente meticuloso, é exclusivo e exige dedicação e paciência, que são características dos orientais para tornar a imagem bem definida, haja vista a sua riqueza de detalhes”, descreve o proprietário da Casa da Moldura, Higino França.

Os quadros foram confeccionados em vários tamanhos, sendo que alguns dispensam vidro na moldura porque a qualidade dos materiais que são oriundos natureza da natureza por si só conservam as obras. “Em geral, esses quadros são encontrados apenas em feiras europeias e americanas. Por isso, no Brasil, essa é uma exclusividade da Casa da Moldura”, finaliza Higino França.

