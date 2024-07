Redação GPS Estilista brasileiro cria uniformes para o skate nas Olimpíadas

O skate é uma modalidade que chama atenção pelas dificuldades das manobras, mas os uniformes dos atletas também não passam despercebidos. Pedro Andrade, estilista brasileiro de 33 anos, chamou atenção com suas criações que vestem as seleções de skate de Portugal, Holanda e Eslováquia nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Andrade, responsável pelas marcas Piet e P. Andrade, traz uma mistura de influências que vão do streetwear à alfaiataria, com uma forte presença de métodos de produção responsáveis e sustentáveis.

A relação de Pedro com o skate é antiga e pessoal, ele praticava o esporte quando criança. O convite para criar os uniformes olímpicos veio da parceria com Fernando Porto, co-fundador da Cariuma, que inicialmente o convidou para vestir a equipe de Portugal. A oportunidade se expandiu e incluiu as seleções da Holanda e Eslováquia.

Os uniformes criados por Pedro para os skatistas são inspirados em modelos históricos das seleções de futebol desses países, combinando tradição e a cultura local. A camisa da Eslováquia, por exemplo, utiliza as linhas da bandeira nacional, representando um estudo e uma homenagem à história e identidade do país.

“No geral, o mundo inteiro gosta de camisa de futebol. Independente dessa febre que tá hoje. No Brasil, essa febre nunca passou. Sempre foi moda usar camisa de futebol. Sempre os jovens querem colecionar camisa, usar camisa. É uma coisa que está dentro da gente quando a gente vai torcer por alguma coisa”, disse Pedro em entrevista ao programa Esporte na Band.

Os skatistas que usaram os modelos criados pelo brasileiro estão Gustavo Ribeiro (street) e Thomas Augusto (park), de Portugal; Richard Tury (street), da Eslováquia; Keet Oldenbeuving (street) e Roos Zwetsloot (street), da Holanda.

Pedro Andrade

O estilista nascido em Araçatuba, São Paulo, fundou em 2012 a Piet, uma marca que se diferenciou no cenário nacional por sua sofisticação e inovação. Em 2017, foi reconhecido internacionalmente pela Vogue Itália como uma das maiores promessas da moda brasileira, fazendo sua estreia na São Paulo Fashion Week, em 2018. Durante a pandemia de COVID-19, Pedro lançou a P. Andrade, uma marca que reflete uma abordagem mais inovadora e pessoal.

Pedro Andrade está entre os 25 designers do futuro na lista Hypebeast Next 100 pelo segundo ano consecutivo, sendo o único representante latino-americano presente. Este reconhecimento destaca seu talento e a influência de suas criações no cenário global da moda.

