Redação GPS Celebridades prestigiam Jogos Olímpicos em Paris

As arquibancadas dos Jogos Olímpicos em Paris têm sido um desfile de estrelas. Neste domingo (28), as cantoras Lady Gaga e Ariana Grande marcaram presença em competições distintas. Lady Gaga acompanhou as provas de natação na Paris La Defense Arena, em Nanterre, enquanto Ariana Grande, junto com a atriz Cynthia Erivo, assistiu às classificatórias da ginástica artística. O rapper Snoop Dogg também foi visto torcendo pela seleção americana de ginástica artística.

Astros do cinema e da música dos Estados Unidos também vieram apoiar os atletas. Queen Latifah e Spike Lee estiveram na partida de basquete entre Sérvia e Estados Unidos. Anna Wintour, editora-chefe da Vogue dos Estados Unidos, foi vista acompanhando a vitória de Rafael Nadal contra Marton Fucsovics no tênis.

Lady Gaga também participou da abertura dos Jogos

A ginástica artística feminina também atraiu Tom Cruise, que torceu pela equipe americana, enquanto Nicole Kidman e seu marido, Keith Urban, marcaram presença na final feminina do skate, onde Rayssa Leal conquistou o bronze. John Legend e Chrissy Teigen levaram toda a família para curtir os jogos de perto.

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, conhecida por suas coberturas esportivas na TV Globo, agora está em Paris como influenciadora. Fátima está mostrando a cidade, os jogos e eventos em seu canal, além de realizar publicidades. A influencer maranhense Thaynara OG também está em Paris, a convite da Riachuelo, uma das patrocinadoras da delegação brasileira.

Os Jogos Olímpicos seguem até o dia 11 de agosto, e os Jogos Paralímpicos começam em 28 de agosto, indo até oito de setembro.

