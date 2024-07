Redação GPS Casa Brasil mostra um pedacinho da cultura brasileira na França

Os brasileiros em Paris e entusiastas da nossa cultura podem visitar a Casa Brasil, que foi aberta nesta semana para celebrar os nossos atletas nas Olímpiadas deste ano. Até o fim do evento, o Parc La Villette recebe o espaço que também é um lugar para acompanhar os Jogos. A casa também contará com programações culturais e experiências imersivas.

De acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o objetivo do espaço é celebrar o esporte e a cultura do país em meio à disputa por medalhas. Na Casa Brasil, além de ter a chance de encontrar atletas e torcer pelo Time Brasil, é possível degustar comidas e bebidas típicas brasileiras. Todos os medalhistas do Time Brasil passarão pelo palco da Casa para ter o primeiro contato com o público fora da área de competição. Galvão Bueno, embaixador da Casa, será quem vai recebê-los no palco.

O espaço, que é gratuito e aberto ao público, deve receber cerca de cinco mil visitantes todos os dias. Para a entrada, é preciso solicitar os ingressos através do site oficial . São 5.000m² de área, com dois palcos para shows e apresentações durante toda a competição e até quadras de futebol, vôlei de praia, basquete e skate.

