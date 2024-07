Henrique Neri Brasil conquista mais um bronze com a ginástica

O Brasil conquistou, nesta terça-feira (30), a inédita medalha de bronze na ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 . A equipe brasileira composta por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares conseguiu um total de 164.497 pontos. Os Estados Unidos, em primeiro, fizeram 171.296 pontos e a prata da Itália, 165.494.

A medalha foi suada, o desempenho das brasileiras ficou abaixo das classificatórias em três aparelhos. Na trave, com 39,966, que é 1.467 a menos do que na fase preliminar, nas barras assimétricas, com 41.199, 0.234 a menos, e no salto, em que conquistou 42.366 pontos, 0.367 a menos.

O desempenho no solo foi melhor, com destaque para Flávia Saraiva que foi melhor que Jade Barbosa no classificatório. No salto, o principal aparelho da equipe brasileira, Rebeca Andrade se destacou com 15.100.

As chinesas que se classificaram em terceiro lugar, tiveram erros graves, principalmente nas traves, e acabaram em sexto. A Grã-Betanha ficou em quarto lugar com 164.263 pontos.

Flávia Saraiva havia caído durante o aquecimento, quando caiu nas barras paralelas com o rosto no chão. Flávia saiu arrastada da área de competição com ajuda do técnico. Ela teve um corte no supercílio e utilizou um curativo durante a final.

The post Brasil conquista mais um bronze com a ginástica first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .