Tuju de São Paulo está entre os restaurantes mais belos do mundo

O Prix Versailles, prestigiado prêmio internacional de arquitetura e design, anunciou a lista dos 16 restaurantes mais bonitos do mundo em 2024. Esses estabelecimentos recém-inaugurados ou reabertos competirão por três títulos mundiais: Prix Versailles, Interior e Exterior. Os vencedores serão revelados na sede da UNESCO no final de novembro.

O secretário geral do Prix Versailles, Jérôme Gouadain, parabenizou os restaurantes selecionados. “Os restaurantes mais bonitos do mundo são uma homenagem à arquitetura e aos seus pontos em comum com as pessoas. Neste sentido, o convívio é ampliado não só pela experiência culinária, mas também pela singularidade do cenário”, explica Gouadain, que analisa que esses espaços une natureza e cultura de forma admirável.

Brasil

Entre os selecionados, destaca-se o Tuju, de São Paulo, representando o Brasil na disputa. Localizado no bairro Jardim Paulistano, o restaurante, conduzido pelo chef Ivan Ralston, impressiona com seu edifício de três andares e menus sazonais que refletem as estações do ano inspirados no clima, com opções como Umidade, Chuva, Ventania e Seca.

A experiência no Tuju começa no térreo, onde os visitantes são recebidos com aperitivos, uma adega e um jardim interno. No segundo andar, encontra-se o restaurante principal, com uma cozinha aberta cercada por mesas que permitem aos clientes observar o preparo dos pratos. No terceiro andar, um grande bar com vista oferece um ambiente elegante para drinks e socialização.

O chef Ivan Ralston, aposta em uma gastronomia profunda, combinando produtos e sabores brasileiros sazonais, especialmente paulistas, com técnicas modernas da culinária europeia. Cada estação do ano define um menu degustação exclusivo.

Lista dos outros restaurantes

Além do Tuju, os outros 15 restaurantes compõem a lista dos mais belos do Prix Versailles 2024:

Ariana’s Persian Kitchen (Dubai, Emirados Árabes Unidos) Reine & La Rue (Melbourne, Austrália) Cristal Room by Anne-Sophie Pic (Hong Kong, China) Tomacado (Hong Kong, China) Virador Beach Club (Papagayo Peninsula, Costa Rica) Blanc (Paris, França) Ladurée Champs-Élysées (Paris, França) Riviera Fuga (Paris, França) Beefbar (Milão, Itália) The Oreum (Goyang, República da Coreia) Auyl (Almaty, Cazaquistão) Madi Hiyaa (Atol de Malé Norte, Maldivas) Harudot (Chonburi, Tailândia) Nusara (Bangkok, Tailândia) ILIS (Nova York, Estados Unidos)

