Redação GPS Projeto promoverá turismo de Brasília com influenciadores digitais

O turismo de Brasília vai ganhar o reforço de influenciadores digitais para a divulgação dos mais bonitos cartões postais da capital. O projeto “Turismo de Brasília ao Quadrado”, de iniciativa do Instituto Cerrado Livre, contará com a participação de quatro influenciadores digitais de destaque, que serão responsáveis por promover as diversas atrações da capital federal através de web séries e campanhas nas redes sociais.

Com o objetivo de expandir a visibilidade de Brasília e evidenciar as variadas oportunidades turísticas do cerrado, o projeto explorará desde o patrimônio cultural da cidade até suas rotas criativas e inovadoras. A estratégia é atrair um público diverso para oferecer uma visão abrangente das experiências únicas que a cidade tem a oferecer.

O pré-lançamento do projeto está agendado para o dia 6 de agosto, às 20h, no Museu de Arte de Brasília (MAB). O evento contará com a apresentação dos influenciadores envolvidos e uma visão detalhada do projeto.

“Selecionamos pessoas com grande impacto digital porque elas têm a capacidade de conectar o público com o destino de uma maneira que é emocionalmente envolvente e aspiracional”, explica André Rangel, presidente do Instituto Cerrado Livre. “Nosso objetivo é demonstrar que Brasília é muito mais do que apenas a capital política do Brasil; ela é um destino dinâmico, rico em cultura e criatividade”, continuou.

The post Projeto promoverá turismo de Brasília com influenciadores digitais first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .