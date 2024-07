Redação GPS Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se vestem de noivos em festa junina

A atriz Paolla Oliveira mostrou o look usado na sua festa junina neste fim de semana. Em um post no Instagram, onde mostrou também parte da festa e uma foto com Diogo Nogueira, a artista escreveu “Aos 45 o segundo tempo, mas veio ai”.

Paolla e Diogo estão juntos há três anos, mas não pensam em casamento tradicional. No entanto, o casamento de brincadeira animou os fãs do casal, que fizeram comentários na publicação como “Felicidades”, “Diogo Nogueira venceu na vida”, “Se eu fiquei emocionada com você vestida de noiva caipira, imagina no casamento de verdade!”.

O ‘noivo’ também compartilhou momentos do evento nas redes: “Hoje é dia de festejar!!!”, escreveu Diogo ao publicar um vídeo com Paolla. Recentemente, surgiram rumores de que o casal estava separado, mas com os registros, os dois fizeram os fãs descartarem a possibilidade.

