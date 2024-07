Redação GPS No judô, Rafaela Silva perde disputa pelo bronze

E acabou o sonho e mais uma medalha olímpica para Rafaela Silva. Nesta segunda-feira (29), a judoca competiu pela medalha de bronze no judô, pelas Olimpíadas de Paris 2024 . Ela enfrentou Haruka Funakubo, do Japão, mas foi eliminada no Golden Score devido a uma falta que resultou em sua desclassificação.

Rafaela começou a luta de forma mais agressiva em comparação à semifinal. Ela tentou atacar com intensidade, enquanto a japonesa enfrentava dificuldades para pegar a gola da brasileira e completar o movimento. A luta seguiu equilibrada e foi decidida no Golden Score.

Durante o Golden Score, Funakubo aumentou a pressão, dificultando as investidas de Rafaela. O combate permaneceu acirrado e as duas lutadoras buscavam o golpe decisivo. Após mais de cinco minutos, Rafaela foi penalizada por apoiar a cabeça no solo, resultando em sua eliminação.

Anteriormente, a judoca brasileira havia sido derrotada por Huh Mi-Mi, da Coreia do Sul, na semifinal, após ser imobilizada também no Golden Score. No entanto, Rafaela havia vencido Eteri Liparteliani, da Geórgia, em uma luta anterior.

