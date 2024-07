Redação GPS Medina e João “Chumbinho” brilham e avançam nas quartas de final do surfe olímpico

Na jornada das oitavas de final do surfe masculino das Olimpíadas de Paris 2024, os brasileiros Gabriel Medina e João “Chumbinho” Chianca garantiram suas vagas nas quartas de final com desempenhos impressionantes. Medina quebrou o recorde olímpico com uma performance extraordinária, enquanto “Chumbinho” superou o marroquino Ramzi Boukhiam em uma disputa dramática.

Gabriel Medina, que já havia sido campeão mundial, apresentou uma exibição de alto nível ao enfrentar o japonês Kanoa Igarashi. Na quinta bateria do dia, Medina começou com uma nota de 2.5 na sua primeira onda, mas rapidamente mostrou sua maestria ao surfar um tubo perfeito, que lhe rendeu uma nota de 9.9, estabelecendo um novo recorde olímpico para a maior pontuação na história do surfe.

A sequência de notas de Medina, incluindo um 5.33 e um 7.50, fez com que Igarashi ficasse com pouca chance de avançar. O brasileiro acumulou um total de 17.4 pontos, superando amplamente os 6.44 pontos do japonês. “Eu estava focado em dar o melhor de mim e estou muito feliz por ter conseguido um desempenho tão sólido e quebrado o recorde olímpico”, disse Medina após a bateria.

João “Chumbinho” Chianca também teve uma atuação destacada, enfrentando o marroquino Ramzi Boukhiam, 13° do ranking mundial. Na segunda bateria do dia, “Chumbinho” começou forte, obtendo uma nota de 8.33 na sua primeira onda. Apesar da resistência de Boukhiam, que chegou a obter uma nota de 9.70, João se manteve competitivo e conseguiu uma nota decisiva de 8.80 nos momentos finais, garantindo sua classificação.

“Foi uma bateria muito difícil, mas consegui manter a calma e lutar até o final. Estou animado para enfrentar o Gabriel nas quartas de final e tenho certeza de que será uma grande disputa”, comentou “Chumbinho”.

A eliminação de Filipe Toledo, que foi derrotado pelo japonês Reo Inaba, deixou a competição ainda mais emocionante para os brasileiros. Com Medina e “Chumbinho” garantindo suas vagas, ao menos um brasileiro estará presente nas semifinais do surfe masculino, prometendo mais emoção nas próximas etapas.

The post Medina e João “Chumbinho” brilham e avançam nas quartas de final do surfe olímpico first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .