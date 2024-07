Redação GPS Ingressos para show de Travis Scott no Brasil começam a ser vendidos

Começam nesta segunda-feira (29) a venda geral dos ingressos para o show do cantor norte-americano Travis Scott, no Brasil . A apresentação da Circus Maximus Tour está marcada para o dia 11 de setembro deste ano no Allianz Parque, em São Paulo.

Para comprar os ingressos, que já estão disponíveis, é só acessar o site oficial da Ticketmaster ou ir a bilheteria física no Shopping Ibirapuera, a partir de 12h. No site oficial, os ingressos para o show do rapper custam a partir de R$ 245 (meia) na cadeira inferior. Para a pista os ingressos estão R$ 280 (meia), R$ 375 (meia) na cadeira inferior e na pista premium estão R$ 445 (meia), mais as taxas.

Conhecido por sucessos como “FE!N” e “goosebumps”, Travis Scott também é uma das principais atrações do Rock in Rio, no dia 13 de setembro. A última apresentação no Brasil foi em 2022, no Primavera Sound, em São Paulo.

