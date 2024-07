Redação GPS Filme recém-concluído será exibido no V Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio

Realizado de 8 a 10 de agosto, no ParlaMundi da LBV, o V Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio contará, em sua programação , com a exibição do filme recém-finalizado “Alarme Silencioso”.

Na produção, um grupo de atores monta uma peça teatral cujo enredo fala sobre o reencontro de uma jovem, que tentou o suicídio, com amigos do seu grupo de teatro.

Com direção do carioca Ricardo Favilla, o filme busca dar voz aos jovens, aos amigos e aos parentes dos que sobreviveram ou não, para falarem sobre o assunto.

A escolha do tema do longa surgiu da carência de obras que fomentem o debate sobre prevenção do suicídio no Brasil. Após a exibição no evento, “Alarme Silencioso” irá iniciar uma jornada pelos principais festivais de cinema do País.

Serviço

V Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio

Data: de 8 a 10 de agosto

Local : ParlaMundi da LBV

