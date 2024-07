Fernanda Moura Etiqueta Única chega a Brasília, no Shopping Iguatemi

O segundo quiosque da Etiqueta Única ficará em Brasília. A maior plataforma de second hand de luxo da América Latina ficará no Shopping Iguatemi e, para comemorar sua chegada à capital, será realizado um coquetel no Lounge One.

O evento, destinado a um seleto grupo de clientes e influenciadores, será na próxima semana e promete proporcionar uma experiência phygital exclusiva.

Durante o encontro, as convidadas terão a oportunidade de desapegar de peças que não utilizam mais, com o apoio de Personal Sellers.

“Queremos proporcionar uma experiência diferenciada aos nossos clientes e influenciadores, apresentando nossos serviços e soluções em um ambiente sofisticado e acolhedor. Este evento é uma oportunidade de fortalecer nossos laços e destacar as vantagens da nossa empresa”, afirma Nelson Barros, CEO do Etiqueta Única.

