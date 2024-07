Redação GPS Conheça a ‘vila olímpica’ dos surfistas em navio luxuoso

O Brasil compete nesta segunda-feira no surfe e conta com seis representantes nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos . No masculino, Gabriel Medina, João Chianca e Filipe Toledo estão em busca do ouro brasileiro. Já Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel tentam pela primeira medalha feminina na modalidade.

Com competição realizada em Teahupoo, no Taiti, ilha da Polinésia Francesa, o surfe é a única modalidade que não ocorre em Paris. Por isso, os surfistas ganharam uma Vila Olímpica diferente. Os 48 atletas estão hospedados no navio Aranui 5, que é muito utilizado em cruzeiros, oferece vários privilégios para os competidores, entre eles uma cama tradicional.

Confira as imagens das instalações no navio:

O navio conta com mais de 100 cabines para acomodar atletas e a equipe. A cama, em tamanho queen, recebeu um edredom com estampa olímpica.

