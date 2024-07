Redação GPS Carolina Dieckmann e Letícia Sabatella estreitam laços com Brasília durante gravação de filme

Foi entre uma cena e outra gravada para o longa Pequenas Criaturas que a atriz Carolina Dieckmann recebeu a equipe do GPS|Brasília para uma rápida conversa sobre o novo trabalho, o qual está sendo filmado integralmente na capital federal.

Durante a conversa, Carol recordou quando foi capa da nossa revista impressa, relembrando o ensaio fotográfico realizado em São Paulo há alguns anos

“Eu já tinha visto e adorei muito o resultado”, elogiou ao posar com a publicação nas mãos.

No novo trabalho, a atriz vive Helena, uma mulher que se muda para Brasília com o marido e o filho, mas acaba se encontrando com Carlos, personagem vivido por Caco Ciocler na trama, por quem se apaixona.

“Tem sido muito legal gravar em Brasília, que é uma cidade linda”, continuou.

Ao lado dela, a atriz Letícia Sabatella, que também está no elenco do longa, também elogiou a cidade escolhida para a trama.

“Brasília tem cada lugar tão lindo e poucas pessoas conhecem, né”, emendou na conversa.

O filme Pequenas Criaturas é dirigido pela premiada diretora Anne Pinheiro Guimarães. O elenco está na cidade há um mês e o enredo teve todas as locações selecionadas pelo produtor Fernando Toledo .

