Pedro Reis Brasília é tema de grande exposição em Portugal

Brasília , a capital que simboliza o modernismo brasileiro e a interiorização do poder público, será homenageada na exposição “Brasília: Da Utopia à Capital”, que acontecerá no Instituto Pernambuco Porto , em Portugal, de 01 de agosto a 27 de outubro de 2024. A mostra celebra os 64 anos da cidade e faz parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil.

Com curadoria de Danielle Athayde, a exposição reúne aproximadamente 300 obras de arte e documentos históricos que narram a epopeia da construção de Brasília. Entre os destaques estão maquetes de edifícios icônicos de Oscar Niemeyer, desenhos e maquete fotográfica do plano urbanístico de Lucio Costa, além de esculturas de Maria Martins, Bruno Giorgi e Alfredo Ceschiatti. Fotografias de Marcel Gautherot, Peter Scheier, Jean Manzon e Mario Fontenelle também compõem o acervo.

Uma epopeia modernista

A transferência da capital do Brasil para o centro-oeste, iniciada nos anos 1960, representou um marco na história do país. A construção de Brasília mobilizou milhares de trabalhadores, conhecidos como “candangos”, que dominaram a técnica do concreto aparente, característica marcante do modernismo brasileiro. A exposição destaca a capacidade artesanal desses trabalhadores, evidenciada nas estruturas emblemáticas do Palácio da Alvorada e do Palácio do Itamaraty.

O Plano Piloto

O projeto urbanístico de Lucio Costa, conhecido como Plano Piloto, também será um ponto central da exposição. A maquete de Brasília, com uma área de 6m x 4.8m e escala de 1:3500, foi especialmente concebida para a mostra a partir de imagens de satélite em alta resolução.

Arte e arquitetura

Brasília, concebida como uma obra de arte completa, comissionou trabalhos de artistas renomados como Athos Bulcão, Marianne Peretti, e Roberto Burle Marx. Obras e estudos desses artistas serão exibidos pela primeira vez no Porto, incluindo a coleção “Brasília – Acervo Izolete e Domício Pereira”, que reúne um conjunto raro de obras e documentos assinados por Niemeyer e Costa.

Programação complementar

A exposição contará também com a mostra de cinema “Brasília Viva”, que exibirá filmes de ficção e documentários sobre a história e cultura da cidade. Além disso, o Seminário Global “Brasília: Patrimônio, Turismo, Sustentabilidade e a CPLP” promoverá debates sobre a preservação do patrimônio cultural e os desafios do turismo sustentável.

Serviço:

Exposição “Brasília: Da Utopia à Capital”

Data: 01 de agosto a 27 de outubro de 2024

Local: Instituto Pernambuco Porto, Portugal

Mostra de Cinema “Brasília Viva”

Data: 01 a 04 de agosto de 2024

Local: Sala Instituto Pernambuco Porto – IPP

Horário: 19h30

Entrada: gratuita

Seminário Global “Brasília: Patrimônio, Turismo, Sustentabilidade e a CPLP”

Coordenação: Leiliane Rebouças

Local: Instituto Pernambuco Porto, Portugal

The post Brasília é tema de grande exposição em Portugal first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .