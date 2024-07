Yumi Kuwano Brasil tem 8 Patrimônios Naturais da Humanidade

Após ser reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade da Unesco , o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Nordeste , foi incluído na lista de lugares que conta, atualmente, com oito “pedacinhos de paraíso”. Além das belezas naturais, a escolha considera se o local tem valor universal excepcional do ponto de vista histórico, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico.

O dossiê de candidatura dos Lençóis Maranhenses foi encaminhado para a Unesco em 2018 e a decisão foi anunciada na 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da entidade, realizada em Nova Déli, na Índia, na sexta-feira (26).

Os Lençóis Maranhenses são o maior campo de dunas na América do Sul. Com lagoas de águas cristalinas, possui morros de areia desenhados pelo vento que deixam a paisagem impressionante. Confira os sete lugares que completam a lista:

Complexo da Chapada dos Veadeiros (GO)

Pertinho de Brasília, a cerca de três horas da capital, a Chapada dos Veadeiros reúne inúmeras belezas do Cerrado, entre cachoeiras e trilhas em paisagens encantadora em 240 mil hectares. O parque ainda abriga espécies e formações vegetais únicas, centenas de nascentes e cursos d’água, além de rochas com mais de um bilhão de anos.

Ilhas Atlânticas (Fernando de Noronha e Atol das Rocas)

Composta por Fernando de Noronha e Atol das Rocas, ficam a cerca de 350 quilômetros da costa nordeste brasileira. Fernando de Noronha é formada por 21 ilhas e ilhotas. Já Atol das Rocas, que possui um anel de corais ao redor de uma lagoa central, é um reserva biológica e não permite turismo.

Pantanal (MT)

Tem a maior fauna da América do Sul e fica entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 2023, foi considerado um dos 50 melhores destinos do mundo para visitar, segundo a revista Time. O Pantanal é a maior planície alagada do Brasil e a sexta do mundo.

Os outros patrimônios naturais brasileiros reconhecidos pela Unesco são Parque Nacional do Iguaçu (PR), Amazônia Central (AM), Vale do Ribeira (PR/SP) e Costa do Descobrimento (BA/ES).

