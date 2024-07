Agência Brasília Biotic comemora mais de 15 mil visitas somente no primeiro semestre de 2024

O Parque Tecnológico de Brasília – Biotic, um dos principais polos de inovação e tecnologia do Brasil, registrou mais de 15.000 visitantes no primeiro semestre de 2024. Esse número expressivo evidencia o crescente interesse e a sua importância no cenário tecnológico e empresarial do Distrito Federal e do país. Com uma infraestrutura moderna e uma comunidade vibrante, o Biotic oferece diversos eventos, programas de aceleração e espaços de coworking que atraem profissionais e empreendedores de diversas áreas. O parque tem se destacado como um ambiente propício para o desenvolvimento de startups, empresas de tecnologia e iniciativas de inovação.

Mais de 5.000 visitantes estiveram no prédio do BRBLab, participando de eventos, pitchs e utilizando o espaço gourmet. O SebraeLab recebeu cerca de 7.600 pessoas, que participaram de eventos e utilizaram o coworking. Além disso, mais de 2.500 visitantes passaram pelo prédio de governança, evidenciando a importância e a atratividade das instalações do Biotic.

Segundo Gustavo Dias, presidente do Biotic, “o alto número de visitantes é um indicativo claro de que estamos no caminho certo”. “Nosso objetivo é continuar fomentando a inovação e criando oportunidades para que novas ideias possam florescer”, afirma.

Claudia Nunes, recepcionista do Biotic, compartilhou: “Trabalhar no Biotic é maravilhoso, é um prazer imenso. É uma satisfação muito grande, principalmente porque recebemos todos os dias várias pessoas de vários países, de várias línguas, empreendedores, representantes do governo, pessoal da embaixada, a comunidade, os estudantes. É um prazer satisfatório estar trabalhando nesse lugar. Realmente é maravilhoso e vale a pena.”

Entre os visitantes, destacam-se estudantes universitários, pesquisadores, representantes de empresas nacionais e internacionais, além de autoridades governamentais. O Biotic tem sido palco de inúmeros eventos, incluindo workshops, seminários, conferências e pitchs de startups, que têm contribuído para a disseminação do conhecimento e a troca de experiências. Amanda de Oliveira, aluna do curso de administração pública, comentou: “Durante esta tarde, aprendi muito e fiquei encantada com tudo que foi compartilhado conosco. O Biotic tem um grande potencial em Brasília e pode transformar a tecnologia e a sustentabilidade na cidade. Para toda a turma, foi uma experiência incrível.”

Além dos eventos, o Biotic também promoveu visitas guiadas para escolas e universidades, permitindo que os estudantes conhecessem de perto as iniciativas e projetos desenvolvidos no parque. Essas visitas são uma excelente oportunidade para inspirar a próxima geração de inovadores e empreendedores.

Para aqueles interessados em conhecer o Biotic, é possível agendar visitas por meio do formulário disponível neste link . As visitas guiadas são uma ótima maneira de explorar o ambiente inovador do parque e entender melhor os projetos e iniciativas que estão sendo desenvolvidos.

O sucesso do Biotic no primeiro semestre de 2024 é fruto de um trabalho contínuo e colaborativo entre as empresas residentes, os parceiros institucionais e a equipe do parque. O Biotic segue firme em sua missão de ser um catalisador de inovação, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e econômico do Distrito Federal e do Brasil.

Com expectativas positivas para o segundo semestre, o Biotic planeja novos eventos e iniciativas que prometem atrair ainda mais visitantes e consolidar sua posição como referência em tecnologia e inovação no país.

