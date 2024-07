Redação GPS Após incêndio, OAB efetiva plano para garantir continuidade de serviços

Em resposta ao incêndio que devastou o prédio-sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no último sábado (27), a entidade formulou rapidamente um plano de ação e implementou medidas emergenciais. Entre as ações adotadas, destaca-se a ativação do Centro de Processamento de Dados (CPD) com o uso de geradores e nobreaks externos. Esta estratégia foi crucial para manter os serviços online, incluindo a integração.

Graças ao esforço e dedicação da equipe da OAB, esses serviços críticos foram reestabelecidos em apenas 24 horas, evitando interrupções que pudesse impactar os profissionais da advocacia e a sociedade.

Atualmente, o acesso ao prédio da sede da OAB Nacional é restrito a profissionais especializados que estão realizando as avaliações possíveis. A interdição imposta pela Defesa Civil permanecerá em vigor até 11 de agosto, data prevista para a emissão dos laudos técnicos pelos órgãos competentes e pela engenharia da OAB.

A OAB Nacional também está em processo de seleção da empresa que será responsável pela assistência do edifício. A cooperação deste processo passa a ser uma carga das equipes do Administrativo, Jurídico e Tecnologia da Informação (TI).

O presidente da OAB, Beto Simonetti, deliberou pela suspensão dos eventos presenciais e virtuais até 31 de agosto, com possibilidade de prorrogação. Já as sessões ordinárias do Conselho estão mantidas, mas serão realizadas em local ainda a ser definido, com confirmação durante a semana.

