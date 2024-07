Pedro Reis Show revelação: Armandinho e Carla descobrem sexo do bebê no palco, em Brasília

O domingo (28) foi marcado por um momento especial para Armandinho, um dos maiores nomes do reggae nacional. Durante sua apresentação no Na Praia Festival , em Brasília, o cantor e compositor descobriu, ao vivo, que será pai de uma menina. A revelação aconteceu no palco, com uma chuva de papel picado rosa ao som de “Amor vem cá”, enquanto sua esposa, Carla, natural da capital, o acompanhava.

Armandinho já sabia da gravidez, mas o sexo do bebê foi uma surpresa preparada especialmente para o show. Este é o primeiro filho do casal, embora ele já seja pai de duas meninas, Antônia e Marcela, de relacionamentos anteriores. Visivelmente emocionado, o cantor agradeceu a presença dos familiares e confirmou que não sabia da surpresa planejada.

Carla, que participou ativamente do momento, é uma figura conhecida na capital e estava ao lado de Armandinho durante toda a revelação. O público, igualmente emocionado, celebrou junto ao casal, tornando o momento ainda mais especial e inesquecível para os presentes.

O nome da nova filha será Celeste, completando a alegria da família. Confira como foi o momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GPS – Portal de Notícias | Revista | Brasília (@gpslifetime)

