Ronda da Moda GPS: as principais novidades fashion da semana

Na tradicional Ronda da Moda GPS deste domingo (28), o GPS|Brasília traz um resumo das principais novidades que estão dominando o cenário fashion. Desde a nova coleção inspirada em flores da Dolps até a colaboração da Piet com a Swarovski, passando pelos acessórios de luxo de Hector Albertazzi e a reinvenção de Lethicia Bronstein.

Confira os lançamentos mais interessantes da semana:

Dolps

A marca de moda festa Dolps apresentou sua nova coleção, ‘Fiore’, inspirada na beleza das flores em plena floração. Cada peça desta linha busca capturar a delicadeza das pétalas, refletindo a feminilidade e elegância. Luciana Won, diretora criativa da Dolps, destaca que a coleção celebra a beleza natural das mulheres, com silhuetas fluidas e tecidos leves que proporcionam um movimento orgânico.

Hector Albertazzi

A marca de acessórios de luxo Hector Albertazzi lançou o drop Folhagens, parte da coleção Botânica. As novas peças reverenciam a diversidade da natureza com design autoral e sofisticado. Colares, braceletes, brincos e anéis trazem texturas e formas que evocam a ancestralidade e o calor da terra, mantendo o característico design contemporâneo da marca.

Piet e Swarovski

A Piet, marca de streetwear do diretor criativo Pedro Andrade, anunciou uma colaboração exclusiva com a Swarovski. Inspirada nas paredes descascadas do Brasil, a coleção busca contar histórias brasileiras de forma bem-humorada e sofisticada. Pedro Andrade explica que a intenção é destacar tradições cotidianas do Brasil para um público global, utilizando a alta qualidade dos cristais Swarovski.

Lethicia Bronstein

Após 17 anos de carreira, Lethicia Bronstein retorna às suas origens com peças exclusivas e sob medida. A estilista, que ganhou fama com vestidos feitos à mão para festas e noivas, agora foca em um atendimento superexclusivo. Sua loja na Oscar Freire, em São Paulo, adotou um modelo de atendimento reservado, proporcionando uma experiência personalizada e intimista para suas clientes.

Melissa Frizzante

Após o sucesso em Milão, a Melissa leva seu projeto Melissa Frizzante para Paris, explorando a sensorialidade através do paladar. A marca criou três sabores de sodas, inspirados nas cores da clássica sandália Melissa Possession, para oferecer uma experiência imersiva durante um dos maiores eventos esportivos do mundo. A ativação celebra a conexão entre esporte e pessoas, em um ambiente cheio de energia.

Body For Sure

A Body For Sure, conhecida por seu sportswear inovador, revelou o preview de sua coleção de Verão/25. Com uma nova paleta de cores e modelagens clássicas funcionais, a coleção celebra a sintonia e o equilíbrio, focando no wellness. As peças tecnológicas são voltadas para quem pratica esportes, refletindo a energia vibrante da estação.

