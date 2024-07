Anna Salles Robert Downey Jr. volta ao Universo Marvel como Doutor Destino

Robert Downey Jr., conhecido mundialmente por seu papel como Tony Stark em Homem de Ferro, está oficialmente retornando ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Desta vez, ele assume um papel completamente novo como o vilão Doutor Destino, conforme anunciado na San Diego Comic-Con 2024. A revelação foi feita pelo presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, durante o painel no evento, gerando grande expectativa entre os fãs.

A participação de Downey Jr. como Victor Von Doom, também conhecido como Doutor Destino, foi confirmada para os próximos dois filmes dos Vingadores: “Avengers: Doomsday” (previsto para Maio de 2026) e “Avengers: Secret Wars” (previsto para Maio de 2027). A notícia marca uma reviravolta significativa para Downey, que anteriormente interpretou um dos heróis mais queridos do MCU.

ROBERT DOWNEY JR. IS DOCTOR DOOM pic.twitter.com/QNnBw7h7So — MCU Film News (@MCUFilmNews) July 28, 2024

Kevin Feige destacou a complexidade do personagem Doutor Destino e a necessidade de um ator de grande calibre para interpretá-lo. A escolha de Downey Jr. reflete a confiança da Marvel em sua habilidade de trazer profundidade e carisma ao vilão. Os irmãos Russo (Anthony e Joe) , que dirigiram os aclamados “Vingadores: Guerra Infinita” e “Vingadores: Ultimato” , também estão confirmados para dirigir “Avengers: Doomsday” , o que garante uma continuação da qualidade cinematográfica que os fãs esperam​.

Durante o painel, Robert Downey Jr. expressou seu entusiasmo pelo novo papel, afirmando que gosta de interpretar personagens complicados e que está animado para explorar a psique de Doutor Destino. Essa transição de herói para vilão promete adicionar uma nova dinâmica ao MCU e oferecer aos fãs uma experiência cinematográfica rica e inesperada.

A notícia do retorno de Downey Jr. ao MCU, mesmo em um papel antagônico, foi recebida com entusiasmo pelos fãs e críticos. A confirmação na Comic-Con reforça a estratégia da Marvel de continuar inovando e surpreendendo seu público, mantendo a franquia viva e relevante no cenário cinematográfico global.

Uma questão intrigante que permanece é como a Marvel abordará essa variante Tony Stark se tornando Doutor Destino. No vídeo de anúncio, a Marvel destacou as vastas possibilidades do multiverso para explicar a escolha de elenco. No entanto, como essa narrativa será integrada ao enredo dos Vingadores ainda é uma incógnita. Essa estratégia promete adicionar uma camada de complexidade e curiosidade para os fãs, que estão ansiosos para ver como o estúdio lidará com essa nova dinâmica.

