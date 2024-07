Caio Barbieri Parada do Orgulho de Brasília reúne milhares de pessoas para celebrar a diversidade

Milhares de pessoas se reuniram na Esplanada dos Ministérios, neste domingo (28), para a celebração a Parada do Orgulho de Brasília, em um desfile colorido e cheio de energia. O evento, que começou às 14h com o início do trajeto dos trios elétricos, destacou-se pela presença de artistas renomados e pela abordagem de temas sociais relevantes, como a terceira idade da população LGBTQIAPN+.

Responsável pela organização do evento, a Associação Brasília Orgulho celebrou um marco significativo ao trazer duas grandes estrelas do cenário nacional: Lia Clark e Pepita. Pela primeira vez, as duas artistas se apresentaram na parada brasiliense, contribuindo para reverberar as pautas reivindicadas pelo movimento. Pepita subiu ao palco às 17h30 no Trio do Distrito Drag, enquanto Lia Clark fez sua performance às 19h no segundo trio, junto com o drag Pikineia e o coletivo Brasília Orgulho.

“Colocando nossas cores e nossos beijos na Esplanada dos Ministérios pra dizer que temos orgulho e pros armários não voltaremos”, registrou o deputado distrital Fábio Felix (PSol) , o único parlamentar assumidamente gay da Câmara Legislativa (CLDF) e o mais votado nas últimas eleições.

A marcha também contou com a presença de DJs como Mike, Naomi Leakes, Ella e Nicolas Magalhães, além das performances de Day Mahara, Larissa West, Pérola Negra e Gabrielly Ganash. No trio elétrico dos Jovens Unidos por Direitos Iguais e Humanos (Judihbr), DJs como Mutti, Hudson Vidal e Victor Kened, além da drag Veronica Strass, mantiveram o clima festivo e engajado.

O evento deste ano trouxe uma nova e importante temática: “60+ Orgulho. Terceira idade LGBT: visibilidade, inclusão e políticas públicas”. Um dos organizadores, o ativista Igor Albuquerque reforçou a importância de abordar a vida dos idosos dentro da comunidade.

“É a primeira vez que uma parada do orgulho no Brasil aborda esse tema. Se existe um nicho mais invisibilizado dentro da sigla, são os 60+, os idosos. Esses são os que lutaram para que estivéssemos aqui hoje”, afirmou.

Igor levantou questões sobre o envelhecimento da população LGBTQIAPN+ e os desafios enfrentados pela comunidade, como a falta de suporte familiar e as condições restritas dos asilos.

