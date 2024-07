Redação GPS No judô, William Lima conquista a medalha de prata, a primeira do Brasil

Depois de um primeiro dia sem medalhas, o Brasil conquistou, neste domingo (28), a primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O judoca Willian Lima perdeu a final da categoria até 66kg para o japonês Hifumi Abe, que era favorito. Abe agora é bicampeão olímpico da categoria e dono de três títulos mundiais.

Aos 24 anos, o brasileiro disputa a primeira Olimpíada de sua carreira. Para chegar à final, ele venceu primeiro o usbeque Sardor Nurillaev, a poucos segundos do fim. Nas oitavas de final, Lima derrotou o turcomeno Serdar Rahimov, que levou três punições, número máximo no judô, o que gera desclassificação. Já nas quartas de final, a vitória veio sobre o mongol Baskhuu Yondonperenlei. Por fim, superou Gusman Kyrgysbayev, do Casaquistão, na semifinal.

É SEMIFINAL! #Judo Willian Lima vai em busca do pódio em #Paris2024 na categoria -66kg! Ele pega Gusman Kyrgyzbayev . : Wander Roberto/COB pic.twitter.com/XO2mJXAUvA — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) July 28, 2024

Na luta final, Abe dominou as ações. Logo no início, Willian recebeu um shido (advertência) e depois Abe conseguiu dois waza-ari, o que equivale a um ippon, fechando a luta. Segundo o brasileiro, faltou a ele confiança. Ele pediu desculpas pela derrota, mas disse que ficou feliz, porque falou ao meu filho que colocaria a medalha no peito dele. “E isso eu consegui” , emendou.

O judoca de Mogi das Cruzes (SP) faturou duas medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no ano passado. Foi prata por equipes mistas e bronze no individual. Ele é treinado por Leandro Guilheiro, dono de duas medalhas de bronze olímpicas (Atenas-2004 e Pequim-2008).

The post No judô, William Lima conquista a medalha de prata, a primeira do Brasil first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .