Lu Alckmin visita exposições inéditas na Brasília Design Week

Em um momento especial da Brasília Design Week 2024 (BDW) , a segunda-dama da República, Lu Alckmin , visitou as exposições “Onde o Plano Encontra a Margem” e “Conexão Brasília” na última sexta-feira. Acompanhada por um grupo de mulheres empreendedoras do Distrito Federal, a visita foi guiada pela idealizadora da BDW, Caetana Franarin, e destacou a importância do design na capital.

“Exposições belíssimas e importantes que confirmam a qualidade e a criatividade do design brasileiro, que ganha cada vez mais destaque fora do Brasil” , comentou Lu Alckmin. “As peças de Brasília reforçam a importância da cidade no design mundial. A arquitetura de Brasília é inspiradora em todas as manifestações criativas que ganham visibilidade em exposições como essas.”

A BDW 2024, realizada no mezanino do Museu Nacional da República, apresenta duas mostras significativas. A exposição “Onde o Plano Encontra a Margem”, curada por Nina Coimbra, traz um recorte da identidade cultural brasiliense através de objetos de design produzidos entre 2022 e 2024.

“A exposição é diversa, sustentável e representativa. Há diversidade na utilização de matérias-primas e em processos que manifestam a consciência dos desafios ambientais e sociais do Brasil e de Brasília” , explicou Nina. Entre os destaques estão trabalhos de Samuel Lamas, Rafaela Gravia, Choque Arquitetura e Aciole Felix.

“Estamos muito felizes e honrados com a visita de todas vocês. Brasília inspira e expira criatividade. Não há como andar pela cidade sem se deparar com uma grande obra ou expressão artística” , afirmou Caetana Franarin. “É preciso que nossa cidade abrace o design como caminho para seu desenvolvimento sustentável.”

Já a mostra “Conexão Brasília”, sob a curadoria de Dimitri Lociks, foca no viés político do design, revelando a capital como um ponto de partida para iniciativas que impulsionam a economia nacional. “A exposição apresenta um panorama diversificado e instigante das diferentes perspectivas de fomento ao design, enfatizando a importância das parcerias estratégicas entre entidades públicas e privadas” , destacou Lociks.

O conteúdo exposto inclui ações de capacitação em design para micro e pequenas indústrias moveleiras, além de promoção da excelência do design brasileiro no mercado externo, com destaque para a Design Week de Milão. Nomes renomados como Jader Almeida, Sérgio Matos e Victor Leite marcam presença na seleção.

As exposições da Brasília Design Week 2024 continuam até o dia 4 de agosto, oferecendo ao público uma oportunidade única de apreciar o melhor do design brasileiro e brasiliense, refletindo a rica diversidade e a criatividade da capital federal.

Confira os cliques do evento pelas lentes de Cristiano Costa:

Sara Seilert, Caetana Franarin, Lu Alckmin, Mirella Ximenes e Nina Coimbra Moema Leão, Lu Alckmin e Eliane Martins Janine Brito Claudia Maldonado e Beatriz Borges Cecília Leite, Claudia Pereira e Sandra Rodrigues Caetana Franarin e Lu Alckmin

