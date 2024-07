Redação GPS Humorista Raphael Ghanem apresenta stand-up em Brasília

Com um texto original, o comediante carioca Raphael Ghanem levará seu espetáculo de stand-up “Se é que você me entende”, em 3 de agosto, para a Concha Acústica.

O show, que não utiliza figurinos, perucas e adereços, conta com histórias de vida do humorista, suas análises de relacionamentos e causos do dia a dia.

Serviço

Raphael Ghanem – Se é que você me entende

Local: Concha Acústica de Brasília

Data: 3 de agosto

Horário : 21h

Abertura dos portões: 20h

Classificação indicativa: 18 anos

The post Humorista Raphael Ghanem apresenta stand-up em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .