Yumi Kuwano Especial Paris 2024: dicas de vinhos franceses para beber na cidade

Quase no auge do verão europeu e com olimpíadas acontecendo em Paris , para quem visita a França — reconhecida pela qualidade e tradição na produção dos vinhos — é quase obrigatório separar um tempinho para conhecer novos rótulos de uma das bebidas mais amadas do mundo.

Por causa do calor, o momento pede vinhos leves e frescos, e muito champanhe para celebrar as vitórias do Brasil, claro. A especialista no assunto e colunista do GPS|Brasília , Adriana Nasser, traz dicas incríveis para essas ocasiões com opções, inclusive, de bons rótulos para encontrar nas prateleiras dos supermercados franceses.

Para quem quer algo abaixo de 10 euros, a dica da especialista é o rosé Domaine de la Croix Cru Classé . Entre os brancos, destaque para o Vin de Savoie Apremont. “Fácil de achar em mercados com ótimo preço”, avalia Nasser. Já para aqueles que não abrem mão dos tintos, ela indica um Bas Rocher , da região de Bordeaux, que custa menos de 5 euros.

Nas celebrações das vitórias nos Jogos, o Monopole Heidsieck é a opção perfeita e, segundo Adriana Nasser, dá pra encontrar facilmente em supermercados.

“E para quem busca algo mais exclusivo, vale ir em lojas especializadas. Tem uma super badalada que é de uma brasileira. Marina Giubert é dona da Enoteca Divvino Paris, localizada bem pertinho da tradicional Place de la Bastille. Vale dar uma passadinha lá para conhecer e provar vinhos de extrema qualidade”, revela Nasser.

Passeios

Para os apaixonados por história e que querem aprofundar ainda mais no mundo dos vinhos, há a possibilidade de fazer passeios nas famosas rotas dos vinhos espalhadas pelo país, caso tenham um tempo extra. No nordeste da França, a região da Alsácia, a cerca de três horas de Paris, é conhecida por vinhos brancos elegantes e perfumados. As principais uvas da região são Riesling , Gewürztraminer e Pinot Gris, e o lugar é um charme à parte, com vilas medievais, vistas panorâmicas e muitas vinícolas familiares.

Já o Vale do Loire, no centro da França, conhecido pelos castelos históricos, oferece ótimos vinhos leves e frutados, brancos e tintos, principalmente de uvas como Chenin Blanc , Sauvignon Blanc e Cabernet Franc .

Por fim, a região de Bordeaux, no sudoeste da França, já é bastante conhecida no mundo mas vale super a pena incluir no roteiro para quem gosta de vinhos tintos encorpados. São 60 km ao longo do rio Garonne, com belas paisagens e vinícolas tradicionais como Chateau Margaux , Chateau Latour e Chateau Lafite Rothschild .

