Redação GPS Em balanço de governo, Lula destaca avanços e critica desmandos sobre rumos do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um pronunciamento à nação, na noite deste domingo (28), quando avaliou os primeiros 18 meses do governo e delineou os próximos passos para o País. O discurso, transmitido em rede nacional, marcou uma abordagem crítica em relação à administração anterior e destacou os avanços e desafios enfrentados pela atual gestão.

Lula iniciou a fala destacando o contraste entre os períodos de seu governo. “Quando terminei meu segundo mandato, a economia crescia mais de 4% ao ano e tiramos o Brasil do mapa da fome. Desde então, vivenciamos uma significativa destruição no nosso país”, afirmou.

O presidente também destacou que muitos programas essenciais foram descontinuados, como a Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida.

“Os recursos para a educação, o SUS e o meio ambiente foram cortados. Em vez de criar empregos, espalharam armas e trouxeram a fome de volta. O Brasil estava em ruínas”, enfatizou.

Em contraponto às críticas, Lula ressaltou as realizações de seu governo. “A responsabilidade fiscal nos permite apoiar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais e implementamos uma reforma tributária para simplificar a economia e reduzir os preços dos alimentos e produtos essenciais”, disse o presidente.

O chefe do Executivo Federal também destacou avanços significativos, como a abertura de 100 novos Institutos Federais, a criação do programa Pé-de-Meia, a ampliação do Mais Médicos, o aumento do salário mínimo e os esforços para proteger o meio ambiente.

“Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 52% e resgatamos políticas de proteção aos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIA+”, afirmou Lula.

Lula também anunciou importantes eventos internacionais que o Brasil sediará. Ele celebrou a realização da cúpula do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Além disso, revelou que o Brasil será o anfitrião da próxima edição dos Jogos do BRICS, que acontecerão em 2025.

No discurso, Lula não apenas revisitou o passado recente, mas também esboçou sua visão para o futuro do país.

“O Brasil se reencontrou com a civilização e a proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade”, concluiu o presidente, enfatizando a continuidade dos esforços para a melhoria social e econômica do país.

